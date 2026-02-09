Denizli Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 9 Şubat 2026 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu olacak. Hava serin, sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 8 derece olarak ölçülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Ancak hava yine bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 12 derece hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu. Hissedilen sıcaklık 12 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 8 derece olarak ölçülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde 6 km/saat, akşam saatlerinde 3 km/saat, gece saatlerinde ise 4 km/saat hızla devam edecek. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüz saatlerinde %82 olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde %77, gece saatlerinde %86 nem oranı bekleniyor.

10 Şubat Salı günü sabah saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava söz konusu. Hissedilen sıcaklık 9 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Hava hafif yağmurlu, hissedilen sıcaklık 11 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yine hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık bu akşam 10 derece olarak kaydedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Hava bulutlu olacak, hissedilen sıcaklık 8 derece ölçülecek. Rüzgar sabah saatlerinde 3 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde 9 km/saat, akşam saatlerinde 7 km/saat ve gece saatlerinde 5 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %82, gündüz %73, akşam %82 ve gece %86 olarak tahmin ediliyor.

12 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4 derece olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık 6 derece olarak hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu olacak, hissedilen sıcaklık 6 derece kaydedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 dereceye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 3 derece olarak ölçülüyor. Rüzgar sabah saatlerinde 10 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde 11 km/saat, akşam saatlerinde 9 km/saat ve gece saatlerinde 10 km/saat ile devam edecek. Nem oranı sabah saatlerinde %83, gündüz %77, akşam %82 ve gece %86 olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekmektedir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmesi önerilir.