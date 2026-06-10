Denizli Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Denizli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 - 31 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 34 dereceye kadar çıkacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 30 - 31 dereceye ulaşacak. Hava durumu yine az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 29 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 23 derece civarında olacak. Açık bir hava etkili olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 6 - 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı %39 - %73 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda olunmamalıdır. Güneş çarpması riskini azaltmak için dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Denizli'de hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 11 Haziran Perşembe günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir. Sıcaklık 27 - 28 derece civarında olacak ve nem oranı yüksek kalacak. 12 Haziran Cuma günü de sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 29 - 30 dereceye çıkacak ve nem oranı yine yüksek kalacak. 13 Haziran Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 24 - 25 derece civarında olacak. Nem oranı yüksek kalmaya devam edecek.

Yağışlı günlerde dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafetler giyilmelidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıklar düştüğünde akşam ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmakta fayda var.

10 Haziran'da Denizli'de güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşulların etkili olacağı öngörülüyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, sağlığınızı korur ve günlük planlarınızı aksatmanızı engeller.