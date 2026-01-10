Denizli Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 1 - 2 derece civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 9 - 10 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. Bu durumda hava serin ve nemli kalacak.

11 Ocak Pazar günü hava sıcaklıklarının 5 - 6 dereceye çıkması bekleniyor. Şiddetli yağmurların etkili olacağı öngörülüyor. 12 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 - 1 dereceye düşebilir. Karla karışık yağmurların görülmesi olası. Hava koşulları giderek soğuyacak ve yağışlar artacak.

Bu dönemde, özellikle 11 ve 12 Ocak tarihlerinde dikkatli olmak önemli. Yağmurlu ve soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan, su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle donma riski arttığından dikkatli olunmalı. Ayrıca, sabah saatlerinde yollarda buzlanma olabilir. Bu nedenle tedbirli olunmalıdır.

Sonuç olarak, Denizli'de 10 Ocak Cumartesi hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava çok daha soğuyacak. Yağışların artması öngörülüyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almalısınız.