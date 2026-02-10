HABER

Denizli Hava Durumu! 10 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

10 Şubat 2026 Salı günü Denizli'de havanın yağışlı ve serin olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 8-10 derece, gündüz ise 12-14 derece aralığında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 10-12 dereceye düşecek. Gece ise bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklık 8-10 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde yağmurlu hava koşulları devam edecek. Dışarıda rahat etmek için su geçirmez kıyafetler tercih edilmeli.

Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca bu koşullar etkili olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 - 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında değişecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 12 derece civarına düşecek. Yağışların hafiflemesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığı 8 - 10 derece arasında seyredecek. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Şubat Çarşamba hafif yağmurlu, 12 Şubat Perşembe kapalı ve 13 Şubat Cuma hafif çiseleyen yağmurlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 12 - 14 derece, gece saatlerinde 9 - 11 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar da seçilmelidir. Islanmaktan korunmak açısından bu kıyafetler faydalı olacaktır. Yağışlar, yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından yararlıdır.

