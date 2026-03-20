HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ocakta unuttuğu yemek yandı: Dumandan etkilenip öldü!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Elif Ö. (73), bayramda gelecek torunları için hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra uyudu. Dumandan etkilenen Ölmez, yaşamını yitirdi.

Ocakta unuttuğu yemek yandı: Dumandan etkilenip öldü!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Elif Ölmez (73), bayramda gelecek torunları için hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra uyudu.

YEMEĞİ OCAKTA UNUTUP UYUDU

Olay, saat 08.30 sıralarında Akpınar Mahallesi 205 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; Elif Ölmez, mutfakta hazırladığı yemeği ocakta unutup uyudu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yemeğin yanmasıyla oluşan yoğun duman kısa sürede evi sardı. Yalnız yaşayan Ölmez'in yakınları, eve geldiklerinde kendisini hareketsiz halde buldu.

Ocakta unuttuğu yemek yandı: Dumandan etkilenip öldü! 1

Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif Ölmez, kurtarılamadı. Ölmez'in bayramda gelecek torunları için yemek hazırladığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareketBursa’da hayat koridoru açıldı Sürücülerden alkışlanacak hareket
Hukuk öğrencileri Akçakoca’yı gezdiHukuk öğrencileri Akçakoca’yı gezdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.