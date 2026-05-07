Erzurum’da Mayıs’ta kar sürprizi

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı zorlaştırdı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

Güzelyayla Geçidi mevkiinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar düştü. Yoğun tipi ve kar birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ani hava değişimi özellikle yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu. Mayıs ayında gelen kar yağışı, Erzurum’un sert iklim yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

