Erzurum’da Mayıs’ta kar sürprizi

Güzelyayla Geçidi mevkiinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar düştü. Yoğun tipi ve kar birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ani hava değişimi özellikle yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu. Mayıs ayında gelen kar yağışı, Erzurum’un sert iklim yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.



