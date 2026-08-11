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Denizli Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 36 - 37 dereceye ulaşırken, gece sıcaklıkları 21 - 22 derece civarında seyredecek. Sıcak hava, özellikle öğle saatlerinde belirginleşecek. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneş koruyucu ürün kullanması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcak hava koşulları devam edecek.

Denizli Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36 - 37 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 - 22 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak. Ancak zaman zaman parçalı bulutlar görülebilir.

Sıcak hava koşulları öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, bol su içmelidir. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak da önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 37 - 38 derece olması bekleniyor. 13 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklığın 36 - 37 derece arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Gece sıcaklıkları yine 21 - 22 derece civarında kalacak. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumu oluşturuyor.

Sıcak hava koşullarında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarıda vakit geçirecekler bol su içmeli ve hafif giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları gerekmektedir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır.

Denizli'de 11 Ağustos 2026 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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