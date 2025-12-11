HABER

Denizli Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 11 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 19-22 derece arasında değişirken, gece sıcaklığı 6-9 derece olacak. Nem oranı %64 düzeyindedir. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak ölçülmüştür. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 15-20 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Taner Şahin

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Gece sıcaklığı ise 6 - 9 derece civarında. Nem oranı %64. Rüzgar hızı 4.5 km/saat. Gün doğumu saati 08:09'dur. Gün batımı saati 17:44 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü, sıcaklık 15 - 18 derece arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise sıcaklık 17 - 20 derece civarında seyredecek. 14 Aralık Pazar günü de, sıcaklığın 16 - 19 derece arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalıdır. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarmalıyız. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmamalıyız. Rüzgar hızı düşük olduğu için açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek her zaman önemlidir.

