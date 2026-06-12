HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Sıcaklıkların 20 ile 30 derece arasında olacağı günün ilk yarısında güneşli bir hava hakim olacak. Ancak öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü de bazı kesimlerde gök gürültülü bir yağış bekleniyor. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor.

Denizli Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında değişecek. Özellikle öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilk yarısında hava sıcak ve güneşli. Öğleden sonra ise hava koşullarında ani değişiklikler görülebilir.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişken kalmaya devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Sıcaklıklar 12 ile 26 derece arasında değişecek. 14 Haziran Pazar günü hava daha sakin geçecek. Sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında seyredecek. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat gerektiriyor. Gün boyunca hava durumunu takip etmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuz koşullardan etkilenmeyi engeller. Yağışlı günlerde dışarıda uygun kıyafetler giymek de faydalı. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanızda yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!
Bakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölüBakırköy E5'te motosiklet direğe çarptı: : 2 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

Savcı ve minibüs şoförü arasında tartışma! Her ikisine de soruşturma

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

CHP ile ilgili çarpıcı gelişme! Yeni ihraç listesi iddiası: İşte o isimler

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Dünya Kupası açılış maçında Meksika şov! Güney Afrika'yı geçti

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

Trump konuştu petrol fiyatları 90 doların altına geriledi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.