Denizli Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 12 Şubat 2026 itibarıyla hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 6 ile 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif yağmur, rüzgar ile birlikte devam edecek. 13 ve 15 Şubat'ta ise sıcaklık 12 ile 15 derece arasında artacak. Bu dönemde yağışlar ve rüzgarlı günler mevcut. Dışarıya çıkarken şemsiye ve su geçirmez mont almayı unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe. Denizli'de hava durumu genellikle soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 9 ile 12 derece arasında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 9 dereceye düşecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 10 ile 11 kilometre arasında olacak. Nem oranı %77 ile %86 arasında değişecek.

Gelecek günlerde, 13 Şubat Cuma günü. Denizli'de hava durumu daha sıcak ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 12 ile 15 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. Rüzgar güneyden esecek. Hızı saatte 14 ile 29 kilometre arasında tahmin ediliyor.

14 Şubat Cumartesi günü, hava durumu sıcak ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında değişecek. Şiddetli yağmur bekleniyor. Akşam ise sıcaklık 12 ile 14 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu koşullar sürecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 24 ile 29 kilometre arasında tahmin ediliyor.

15 Şubat Pazar günü, hava durumu sıcak ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 14 ile 15 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 ile 14 dereceye düşecek. Yağmurlu koşullar devam edecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 17 ile 24 kilometre arasında olacak.

Bu dönemde, yağışlı ve serin hava koşulları mevcut. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont giymek de iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Açık alanlarda pek durmamalı, güvenli bölgelerde vakit geçirmelisiniz. Sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Bu şekilde farklı hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için gerekli tedbirleri almalısınız.

