Denizli Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde 16 ile 18 derece civarında sıcaklıklar var. Hafif yağışlar öngörülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 25 ile 30 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında düşecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden estikçe, saatte 8 ile 20 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise gün boyunca %38 ile %72 arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nemli hava koşulları etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde 14 Haziran Pazar günü hava güneşli. Sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise daha sıcak hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 30 derece olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu değişken koşullar göz önüne alındığında, günün erken saatlerinde hafif yağışlara hazırlıklı olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranının yüksek olacağı unutulmamalıdır. Güneşli hava koşulları devam edeceği için, güneş ışınlarından korunmak için önlem almak önemlidir.