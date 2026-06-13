HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Haziran 2026 günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 16 ile 18 derece arasında, öğle saatlerinde ise 25 ile 30 dereceye yükselecek. Hafif yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar kuzeybatıdan eserek saatte 8 ile 20 kilometreye ulaşacak. Nem oranı %38 ile %72 arasında değişirken, önümüzdeki günlerde güneşli havanın hâkim olması bekleniyor.

Denizli Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 13 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken. Sıcaklıklar 20 ile 30 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde 16 ile 18 derece civarında sıcaklıklar var. Hafif yağışlar öngörülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 25 ile 30 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında düşecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden estikçe, saatte 8 ile 20 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ise gün boyunca %38 ile %72 arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Nemli hava koşulları etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde 14 Haziran Pazar günü hava güneşli. Sıcaklıklar 20 ile 26 derece arasında seyredecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise daha sıcak hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 30 derece olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak.

Bu değişken koşullar göz önüne alındığında, günün erken saatlerinde hafif yağışlara hazırlıklı olunmalı. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranının yüksek olacağı unutulmamalıdır. Güneşli hava koşulları devam edeceği için, güneş ışınlarından korunmak için önlem almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!MİT'ten kredi kartı şebekesine operasyon!
Tek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim ettiTek cümlesine kandı, 7 buçuk milyon lirayı elleriyle teslim etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

Adliye soygunundaki 2 firari şüpheli teslim oldu

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kanada - Bosna Hersek Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

MASAK raporu çıktı! Banka hesaplarındaki rakamlar dudak uçuklattı

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

Hollandalı çift, daire fiyatına köy satın aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.