Denizli Hava Durumu! 13 Mart Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava durumu 13 Mart 2026 Cuma günü ılıman ve parçalı bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklık 16-18 derece civarında olacakken, gece 3-5 dereceye düşecek. 14 ve 15 Mart'ta benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Rüzgarlı günler için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yanınıza gerekli eşyaları almak bu dönemde önemli.

Denizli Hava Durumu! 13 Mart Cuma Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de, 13 Mart 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 16-18 derece aralığında olacak. Gece ise sıcaklık 3-5 derece arasında seyredecek. Nem oranı %51 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor.

14 Mart Cumartesi günü hava sıcaklığının yine 16-18 derece civarında olması bekleniyor. Hafif yağmur da etkili olabilir. 15 Mart Pazar günü sıcaklık 16-18 derece arasında kalacak. 16 Mart Pazartesi günü ise 15-17 derece arasında bir hava olacak. Bu günde güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hafif yağmurlu günlerde şemsiye bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önerilir. İhtiyaç duyulursa bir üst katman eklenmelidir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Denizli'deki hava durumu genel olarak ılıman ve değişken. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza gerekli eşyaları alarak dışarı çıkmalısınız. Bu şekilde konforlu ve sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

