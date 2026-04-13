Denizli Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Nisan Pazartesi 2026 günü, hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 20 ile 21 derece arasında seyreder. Gece sıcaklık ise 8 ile 9 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 11 km/saat olacak. Nem oranı %49 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, gün boyunca ılıman bir hava deneyimi sunaçak.

Önümüzdeki günlerde, 14 Nisan Salı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22 ile 23 dereceye yükselecek. 15 Nisan Çarşamba da hava bulutlu olacak. Sıcaklık yine 22 ile 23 derece arasında kalacak. 16 Nisan Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 24 ile 25 dereceye ulaşacak. Bu dönemde sıcaklıklar artacak ve hava nemli hale gelecek.

Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olabilir. Kat kat giyinmek bu nedenle faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de sağlığınızı koruyacaktır.