Denizli Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 13 Şubat 2026 tarihinde yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 10 ile 12 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünde esecek ve nem oranı yüksek kalacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacakken, cumartesi günü 14 ile 16 derece arasında, pazar günü ise 18 ile 20 dereceye yükselecek. Dışarıda uygun giyinmek ve hava durumunu takip etmek önemli.

Simay Özmen

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Denizli'de yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 derece arasında düşecek. Rüzgar güney yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca yüksek kalacak. Bu, havayı daha serin hissettirebilir. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Denizli'de hava durumu değişecek. Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 14 ile 16 derece arasında olacak. Akşam sıcaklıkları ise 10 ile 12 derece olacak. Pazar günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 18 ile 20 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde ise 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 ile 14 derece, akşam ise 6 ile 8 derece arasında olacak. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek ve hava durumunu takip etmek faydalıdır.

Bugünkü hava durumu yağmurlu ve serin. Uygun kıyafet ve önlemler almak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve değişken olacak. Kat kat giyinmek ve hava durumunu kontrol etmek yine faydalı olacaktır.

