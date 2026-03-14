Denizli Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

14 Mart 2026 Cumartesi günü Denizli'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 12 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar sabah saatlerinde 9 kilometre/saat hıza ulaşacak. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 16 kilometre/saat olacak. Nem oranı sabah %73, gündüz %48, akşam %80 ve gece %94 düzeylerinde olacak.

Bu hava koşulları sabah ve akşam serinlik hissi yaratabilir. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar ılıman olacaktır. Rüzgarın artışı gündüz saatlerinde hafif bir serinlik oluşturabilir. Akşam ve gece saatlerinde yüksek nem oranı nemli hava hissini artırabilir.

15 Mart Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 15 dereceye yükselecek. Gece ise sıcaklık -1 derece civarında olacak. 16 Mart Pazartesi yer yer bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklar 18 derece civarında, gece ise -1 derece olacak. 17 Mart Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 17 derece olacak, gece ise 3 dereceye düşecek.

Hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir ceket bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın artışı gündüz saatlerinde hafif bir serinlik hissi verebilir. Yüksek nem, akşam ve gece saatlerinde nemli hava hissini artırabilir. Nemli hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Gerekirse nemden korunmak için önlemler alınmalıdır.

