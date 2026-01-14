HABER

Denizli Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 14 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu genellikle açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 6 ile 13 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu sıcaklıklar 1 ila 9 derece civarına gerileyecek. Hafif rüzgarlar beklenirken, güneşli havanın tadını çıkaranların cilt koruma önlemlerine dikkat etmesi önemli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun ortam sunulacaktır.

Doğukan Akbayır

Denizli'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 - 8 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 - 6 derece arasında değişecek. Rüzgarların hafif olması bekleniyor. Nem oranı ise %57 ile %83 arasında değişecek.

15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 10 - 11 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 1 - 5 derece aralığında seyredecek. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklıkları 12 - 13 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları ise 4 - 5 derece civarında kalacak. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz 10 - 11 derece, gece ise 5 - 9 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir ortam sunulacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olduğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Güneşli havanın tadını çıkarırken, güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate almak önemli. Uygun koruyucu önlemler almak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar gündüz 6 - 13 derece, gece ise 1 - 9 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığa dikkat edilmeli. Güneşe çıkarken gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.

