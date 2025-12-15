Denizli Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 15 Aralık Pazartesi günü hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece civarında. Gündüz ise bu sıcaklığın 11 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar batıdan saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %50, akşam %64 ve gece %77 seviyelerinde olacak. Basınç sabah 975 hPa, gündüz 976 hPa, akşam 975 hPa ve gece 974 hPa olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kış mevsiminin etkisini sürdürecek. 16 Aralık Salı günü sıcaklık gündüz 10 derece, gece ise 2 derece civarında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 12 derece, gece 3 dereceye yükselecek. 18 Aralık Perşembe günü ise gündüz sıcaklıklarının 14 derece, gece 6 derece civarında kalması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olduğunu unutmamak önemli. Kalın giysiler ve montlar tercih edilmelidir. Sabah ve akşam yola çıkacakların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Gün içinde hava açık ve güneşli olacağı için açık hava aktiviteleri için uygun bir dönem olacaktır. Nem oranı değişebilir. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması faydalı olacaktır.