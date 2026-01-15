HABER

Denizli Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava genel olarak açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 10 derece düzeyinde, akşam ise 8 derece olarak ölçülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. 16 Ocak Cuma günü hava az bulutlu olacakken, 17 Ocak Cumartesi günü kapalı bir hava bekleniyor. Soğuk havalar için hazırlık yapılmalı, gündüz güneşten faydalanılmalı. Açık hava etkinlikleri için rüzgarsız bir hafta sonu geçireceğiz.

Doğukan Akbayır

Denizli'de 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece dolaylarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 3 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranı ise %84 civarında kalacak.

16 Ocak 2026 Cuma günü hava az bulutlu geçecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı olacak. 18 Ocak 2026 Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9-12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 2-4 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları 2-4 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranları %54-91 arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranları yüksek olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması önemlidir. Gündüz güneşli havanın keyfini çıkarmak mümkün. Akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

