Denizli Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece dolaylarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derece civarına düşecek. Rüzgar hızı 3 kilometre/saat civarında olacak. Nem oranı ise %84 civarında kalacak.

16 Ocak 2026 Cuma günü hava az bulutlu geçecek. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava kapalı olacak. 18 Ocak 2026 Pazar günü ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9-12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklık ise 2-4 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızları 2-4 kilometre/saat arasında olacak. Nem oranları %54-91 arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek. Nem oranları yüksek olacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması önemlidir. Gündüz güneşli havanın keyfini çıkarmak mümkün. Akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olduğundan açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.