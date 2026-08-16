Denizli Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 32 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 32 ile 33 derece arasında seyredecek. 19 Ağustos Çarşamba günü ise 34 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz sonlarına yaklaşırken normal bir hava durumu sergiliyor.

Bu dönemde özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmaları önemli. Bol su tüketmeleri de sağlıkları için faydalı. Hafif kıyafetler tercih edilmeli. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Yüksek sıcaklıklar, hava kirliliği seviyelerini de yükseltebilir.

Solunum rahatsızlığı olanların dikkat etmesi gerekli. Dışarı çıkarken maske takmaları tavsiye edilir. Eğer mümkünse kapalı alanlarda kalmaları daha iyi olacaktır. 16 Ağustos 2026 Pazar günü Denizli'de yağışlı bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde ise sıcak ve güneşli bir hava öngörülüyor. Hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak önem taşıyor. Bu, hem sağlığınızı korur hem de günlük aktivitelerinizi kolaylaştırır.