Denizli Hava Durumu! 16 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?

16 Aralık 2025 Salı günü Denizli'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın ise 1 ile 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı %38 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 12 km/saat arasında olacak.

Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabaha ve akşama dikkat etmek önemlidir. Sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olacak. Bu sebeple giyinme tarzınızda dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler giymek soğuktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü hava yine açık olacak. Bu gün sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. Sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimi yapmanız önemlidir. Hava durumunu takip etmek de faydalıdır. Ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız.