HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 16 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 14 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklığın 1 ile 3 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı 3 ile 12 km/saat arasında değişecek. Hava koşullarının ılıman kalacağı bu dönemde, açık hava etkinliklerine katılacakların uygun giyinmeye dikkat etmesi önemli. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor.

Denizli Hava Durumu! 16 Aralık Salı Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

16 Aralık 2025 Salı günü Denizli'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığın ise 1 ile 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı %38 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 12 km/saat arasında olacak.

Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabaha ve akşama dikkat etmek önemlidir. Sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olacak. Bu sebeple giyinme tarzınızda dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler giymek soğuktan korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Aralık Perşembe günü hava yine açık olacak. Bu gün sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. 19 Aralık Cuma günü ise hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman kalacak. Sabah ve akşam sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet seçimi yapmanız önemlidir. Hava durumunu takip etmek de faydalıdır. Ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı
Irak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdiIrak meclisi 'Saddam Hüseyin' isimli vekilin adını değiştirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.