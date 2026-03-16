Denizli Hava Durumu! 16 Mart Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 16 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklık ise 5 - 6 derece arasında olacak. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 10 - 12 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için elverişli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Mart Salı günü bulutlar artacak. Sıcaklık 21 - 22 dereceye kadar ulaşacak. 18 Mart Çarşamba günü hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 14 - 15 derece civarına düşecek. 19 Mart Perşembe günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 14 - 15 derece arasında kalacak. Bu tarihlerde yağış ihtimali bulunuyor.

16 Mart'ta açık hava etkinlikleri planlayanlar için hava koşulları uygun. 18 ve 19 Mart tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Bu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olun. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekir.