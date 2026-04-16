Denizli Hava Durumu! 16 Nisan Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de, 16 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu dikkat çekiyor. Sıcaklık, 25 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca bulutların artması öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava genel olarak güneşli. Ancak öğleden sonra bulutlanma artacak. Kuzey yönünden hafif bir rüzgar esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 2 kilometre olacak. Nem oranı ise %35 civarında kalacak.

17 Nisan Cuma günü, bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 20 derece civarında olması öngörülüyor. 18 Nisan Cumartesi günü ise yağmur geçişleri görülecek. Bu gün hava sıcaklığının 17 derece civarında olması tahmin ediliyor. 19 Nisan Pazar günü, güneşli bir hava söz konusu. Hava sıcaklığının 16 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, sağlığı korumaya yardımcı olur.