Kahramanmaraş'taki okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğu iddia edildi. Okulda eğitim gören bir öğrenci "Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık"

Olay, Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda öğrenim gören öğrenci İ.A.M.'nın, yanında getirdiği silahla okul içerisinde ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

"ARKADAŞIMIZA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM DEMİŞ"

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği okulda öğrenim gören bir öğrenci, saldırganın daha önce arkadaşlarına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne sürdü. Öğrenci, "Evde arkadaşlarla oturuyorduk. Bir anda sesler geldi. Camdan atlayanlar, kaçmaya çalışanlar vardı. Çok sayıda öğrenci vardı, kanlar gördük. Korktuk, önce uzaklaştık. Sonra geri gelip ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Polisler geldi. Arkadaşımıza ‘sizi öldüreceğim' demiş. Biz de bunu arkadaşımızdan duyduk. O sınıftaymış çünkü. Silah seslerini duyduktan sonra büyük panik yaşadık" dedi.

15 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

