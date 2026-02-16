Denizli Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi, Denizli'de hava durumu artan bulutluluk ve hafif yağışlarla geçecek. Sıcaklık 17 - 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Hava bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 8 - 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %45 - %87 arasında değişecek.

17 Şubat Salı günü Denizli'de hava durumu yağmurlu olacak. Sıcaklık 9 - 17 derece arasında değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 - 12 derece arasında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü hava durumu açık olacak. Sıcaklık 3 - 14 derece arasında değişecek.

Bu dönemde, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye alın. Su geçirmez bir mont da faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun kıyafetler seçin. Bu, üşümeyi önleyecektir. Sıcaklıkların 3 - 22 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmelisiniz. Vücut ısınızı korumak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek hazırlıklı olun. Önümüzdeki günlerdeki hava durumuna daha rahat bir şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.