Denizli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Denizli'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 5 kilometre hıza ulaşacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 6 kilometre olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %38 olacak. Akşam %58, gece %64 seviyelerine çıkacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli.

Önümüzdeki günlerde 18 Aralık Perşembe. Hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 5 derece olacak. Rüzgarın hızı 1.8 kilometre olacak. Nem oranı %55 seviyelerinde seyredecek. 19 Aralık Cuma günü, hava durumu parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 1.8 kilometre olacak. Nem oranı aynı şekilde %55 olacak.

20 Aralık Cumartesi günü ise hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 7 dereceye inecek. Rüzgar 1.8 kilometre hıza sahip olacak. Nem oranı %55 düzeyinde kalacak. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olur. Gün içinde güneşten faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri uygun. Nem oranının değişmesiyle birlikte cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.