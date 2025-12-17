HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Aralık 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceyi bulacak fakat gece 3 dereceye inecek. Rüzgar sabah 5 kilometre, gündüz ise 6 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %38 seviyelerine düşecek. Önümüzdeki günlerde, 18 Aralık'ta hava parçalı bulutlu, 19 Aralık'ta ise az bulutlu olacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut.

Denizli Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Denizli'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 3 derece civarında kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 5 kilometre hıza ulaşacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 6 kilometre olacak. Nem oranı sabah %71, gündüz %38 olacak. Akşam %58, gece %64 seviyelerine çıkacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli.

Önümüzdeki günlerde 18 Aralık Perşembe. Hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 5 derece olacak. Rüzgarın hızı 1.8 kilometre olacak. Nem oranı %55 seviyelerinde seyredecek. 19 Aralık Cuma günü, hava durumu parçalı az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 6 derece civarında kalacak. Rüzgar hızı yine 1.8 kilometre olacak. Nem oranı aynı şekilde %55 olacak.

20 Aralık Cumartesi günü ise hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 7 dereceye inecek. Rüzgar 1.8 kilometre hıza sahip olacak. Nem oranı %55 düzeyinde kalacak. Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olur. Gün içinde güneşten faydalanmak için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri uygun. Nem oranının değişmesiyle birlikte cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayıMehmet Akif Ersoy'la ilgili ilk ifşayı yapmıştı! Whatsapp ve Kenan Tekdağ detayı
Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!Hatay'da gece yarısı korkutan deprem!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.