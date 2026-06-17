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Denizli Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Bugün Denizli genelinde hava sıcaklıkları 20 ve 36 derece arasında değişecek. Genel olarak güneşli bir gün bekleniyor ancak yer yer bulutlu havaya rastlanabilir. Önümüzdeki günlerde 18 ve 20 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Şiddetli yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir. Güvenli bölgelerde kalmak da önerilmektedir.

Denizli Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Denizli'de hava sıcaklıkları 20 - 36 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Yer yer bulutlu havaya da rastlanabilir. Nem oranı %19 ile %55 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 7 km civarında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 21 - 33 derece arasında olacak. Bu gün, bazı bölgelere gök gürültülü sağanak yağışlar gelebilir. 19 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 18 - 28 derece olacak. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 - 30 derece arasında olacak. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, şiddetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Güvenli bölgelerde kalmak da önemli bir önlem olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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