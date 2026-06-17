Denizli Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba. Denizli'de hava sıcaklıkları 20 - 36 derece arasında olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Yer yer bulutlu havaya da rastlanabilir. Nem oranı %19 ile %55 arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 7 km civarında olacak. Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde, 18 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 21 - 33 derece arasında olacak. Bu gün, bazı bölgelere gök gürültülü sağanak yağışlar gelebilir. 19 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 18 - 28 derece olacak. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklıkları 18 - 30 derece arasında olacak. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde, şiddetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Güvenli bölgelerde kalmak da önemli bir önlem olacaktır.