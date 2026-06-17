Özgür Özel ekibinin görüştüğü iki parti belli oldu!

CHP’de kurultay için her yolu deneyen ve çıkmaza girilmesi halinde yeni parti için 20 Temmuz’u işaret eden Özgür Özel ekibinin görüştüğü, seçime girme yeterliliği bulunan partiler belli oldu.

İKİ PARTİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Özel’in kurmayları, seçime girme yeterliliği bulunan Adalet Birlik Partisi ve eski CHP’li Öztürk Yılmaz’ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile görüşüyor. CHP’den 2015 ve 2018’deki seçimlerde Ardahan milletvekili seçilen, Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile ters düşmesinin ardından Kasım 2018’de CHP’den ihraç edilmişti. Mutlak butlan kararına da karşı çıkan Yılmaz’ın kurmayları aracılığıyla Özel cephesiyle irtibatta olduğu ifade edildi.

2023 SEÇİMLERİ DETAYI

İrfan Uzun’un genel başkanı olduğu Adalet Birlik Partisi ile ilgili de dikkat çeken bir detay bulunuyor. Bazı CHP’liler, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, 2023’teki genel seçimlerde Adalet Birlik Partisi'nin müşahit kartlarını kullandıklarını belirtti. Adalet Birlik Partisi’nin ‘merkez sol’ kimliği nedeniyle de güçlü bir seçenek olduğu ifade ediliyor.

KURULTAYA GİDİLECEK, İSMİ DEĞİŞTİRİLECEK

Erken seçim ihtimalini göz önünde bulundurduklarını belirten Özel’in kurmayları, sıfırdan partinin muhtemel erken seçime girememe riski bulunduğunu, bu nedenle hazır partiye geçilmesi ve kurultaya gidilerek isminin değiştirilmesinin daha net bir çözüm olduğunu savunuyor.

DİĞER İHTİMAL YENİ PARTİ

Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultaya kapıları kapatması ve CHP’deki tüm yolların tükenmesi halinde yeni parti için hazırlıkların sürdüğünü belirten kurmaylar, bir diğer alternatiflerinin sıfırdan parti kurmak olduğunu belirtiyor.