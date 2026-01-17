Denizli Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 4 kilometre bekleniyor. Nem oranı %65 ile %86 arasında değişim gösterecek.

18 Ocak Pazar günü hava durumu belirgin şekilde soğuyacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. Gündüz en yüksek sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. 19 ve 20 Ocak tarihlerinde soğuk hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, dikkatli olunmalıdır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecektir. Rüzgarlık ya da mont gibi rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sokakta vakit geçirenler için eldiven ve atkı önerilir.

Evde kalanlar, pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol etmelidir. Isı kaybını önlemek açısından bu önemli bir adımdır. Bu şekilde soğuk hava koşullarına karşı daha rahat bir gün geçirmek mümkün olacaktır.