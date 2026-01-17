HABER

Denizli Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Ocak 2026 günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 10 dereceye yükselecek, gece ise 3 derece olacak. 18 Ocak'tan itibaren hava belirgin şekilde soğumaya başlayacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye düşecek. Hava koşullarında rüzgar ve nem değişimleri dikkat çekiyor. Kalın giysiler giymek, ısı kaybını önlemek için gerekli. Pencere ve kapı sızdırmazlığı kontrol edilmelidir. Soğuk havaya karşı önlemlerin alınması önem taşımaktadır.

Denizli Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 3 derece civarında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 4 kilometre bekleniyor. Nem oranı %65 ile %86 arasında değişim gösterecek.

18 Ocak Pazar günü hava durumu belirgin şekilde soğuyacak. Gece sıcaklıkları 0 dereceye kadar düşecek. Gündüz en yüksek sıcaklık ise 6 derece civarında olacak. 19 ve 20 Ocak tarihlerinde soğuk hava koşulları devam edecek. Hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, dikkatli olunmalıdır.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın giysiler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşecektir. Rüzgarlık ya da mont gibi rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Sokakta vakit geçirenler için eldiven ve atkı önerilir.

Evde kalanlar, pencere ve kapıların hava sızdırmazlığını kontrol etmelidir. Isı kaybını önlemek açısından bu önemli bir adımdır. Bu şekilde soğuk hava koşullarına karşı daha rahat bir gün geçirmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
