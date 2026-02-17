HABER

Denizli Hava Durumu! 17 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde 7°C civarında başlayacak olan sıcaklık, gündüz 11°C’ye yükselecek. Yağışların devam etmesi bekleniyor ve akşam saatlerinde 7°C’ye düşecek. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde hava değişecek. Islanmamaya dikkat etmek ve uygun kıyafetler giymek, hem sağlık hem de konfor açısından önem arzetmektedir.

Seray Yalçın

Denizli'de 17 Şubat 2026 Salı günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 7°C civarında. Bu saatlerde yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11°C seviyelerine yükselecek. Ancak, yağışların devam etmesi öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 7°C'ye düşecek. Yağışların gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor. Gece sıcaklığı 6°C civarında olacak. Yağışların gece boyunca devam etmesi tahmin ediliyor.

Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar saatte yaklaşık 37 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı ise yaklaşık 32 km olacak. Bu hava koşulları, sabah ve gündüz saatlerinde yağışların yoğun olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve sağlam ayakkabılar giymelisiniz. Islanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmeniz faydalı olur.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba sabah saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava bulutlu olacak. Sıcaklık sabah 7°C, gündüz ise 9°C civarında seyredecek. 19 Şubat Perşembe sabah sıcaklık 3°C olacak. Gündüz sıcaklık 14°C civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü ise hava daha da ısınacak. Sabah sıcaklığı 4°C, gündüz 17°C seviyelerine ulaşacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. Uygun kıyafetleri seçmek sağlığınız ve konforunuz için önemlidir.

hava durumu Denizli
