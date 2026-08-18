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Denizli Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18-21 Ağustos tarihleri arasında hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32-40 derece aralığında tahmin edilirken, gece sıcaklıkları 17-21 derece arasında değişecek. Hafif esecek rüzgar ve düşük nem oranlarıyla sıcak hava koşulları yaşanacak. Bu süreçte sıcak havaya karşı dikkatli olunmalı, bol su tüketilmeli, hafif giysiler tercih edilmeli ve güneşten korunmaya özen gösterilmelidir. Sağlık için önlemler almak önemlidir.

Denizli Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Denizli'de 18 Ağustos 2026 Salı günü, hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-34 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 17-18 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esecek. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı %37 dolaylarında kalacak.

19 Ağustos Çarşamba günü, hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 34-36 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Gece sıcaklık 18-19 derece arasında olacak. Rüzgar yine hafif esecek. Nem oranı %35 civarında bekleniyor.

20 Ağustos Perşembe günü, gündüz saatlerinde sıcaklıklar 36-38 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacaktır. Rüzgar hafif olarak esecek. Nem oranı ise %33 civarında olacak.

21 Ağustos Cuma günü, gündüz saatlerinde sıcaklık 38-40 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 20-21 derece arasında öngörülüyor. Rüzgar hafif kalacak. Nem oranı %30 civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için önlemler alınmalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler giyilmesi faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca aşırı sıcağın sağlık üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda kalmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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