Denizli Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Nem oranı %55 - %64 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 6 - 10 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 08:12, gün batımı saati ise 17:46 olacak.

Bu gün açık ve güneşli bir hava var. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 - 1 dereceye düşecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli. Nem oranı %55 - %64 arasında. Bu durum, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 15 - 16 derece olacak. 20 Aralık Cumartesi günü 12 - 13 dereceye düşecek. 21 Aralık Pazar günü ise 9 - 10 derece arasında kalacak. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız yararlı olabilir.

Hava sıcaklıkları düştüğü için kat kat giyinmek önemlidir. 18 Aralık Perşembe günü Denizli'de hava açık ve güneşli olacak. Fakat akşam ve gece soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Önümüzdeki günlerde hava daha bulutlu ve yağışlı olacak. Uygun giysi ve ekipmanlarla dışarı çıkmak önemlidir.