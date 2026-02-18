HABER

Denizli Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 ile 9 derece arasında olacak. Gün boyunca hafif yağışların devam etmesi ile beraber serin bir hava hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 8-9 dereceye düşecek. Nem oranı %80-95 arasında değişecek. Sağlık için su tüketimine dikkat edilmeli ve uygun giysiler tercih edilmelidir. Önümüzdeki günlerde sıcak havalar bekleniyor.

Denizli Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Günün büyük bölümünde böyle bir hava görülecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 - 9 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 - 12 derece arasında değişecek. Ancak yağışların devam etmesiyle hava daha serin hissedilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 8 - 9 dereceye düşecek. Yağışların hafiflemesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 5 - 6 dereceye kadar düşecek. Hava daha da serinleşecek.

Rüzgar batı yönünden saatte 10 - 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 - %95 arasında değişecek. Bu durum hava hissiyatını serinletebilir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 19 Şubat Perşembe günü güneşli ve sıcak hava bekleniyor. 20 Şubat Cuma günü artan bulutlarla birlikte hafif yağışlar görülecek. 21 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali var.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. 18 Şubat'ta dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edin. Uygun ayakkabılar da bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle su tüketimini artırmalısınız. Vücudunuzun susuz kalmaması için bu önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont gibi giysiler kullanmanız önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
