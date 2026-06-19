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Denizli Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 19 Haziran Cuma günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 24 derece civarında olacakken, gece sıcaklık 14 ile 15 derece arasında değişecek. 20 Haziran Cumartesi günü de sağanak yağışlar görülebilir. Açık havada etkinlik planlayanların bu olumsuz hava koşullarını dikkate alması önem taşımaktadır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri azaltacaktır.

Denizli Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Denizli'de 19 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 14 ile 15 derece arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

20 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması muhtemel. Sıcaklık gündüz 22 ile 23 derece arasında olabilir. Gece sıcaklığı ise 13 ile 14 derece civarında olacak.

21 Haziran Pazar günü, hava daha sıcak geçecek. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 27 ile 28 derece arasında olacak. Gece ise 14 ile 15 derece aralığında sıcaklıklar öngörülüyor.

22 Haziran Pazartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 13 ile 14 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerindeki yağışlı hava koşulları nedeniyle dikkatli olunması önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmesi gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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