SON DAKİKA | Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon! Başkan gözaltında

Son dakika: Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı.

PERSONELLER İÇERİ ALINMADI

Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır