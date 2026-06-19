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SON DAKİKA | Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon! Başkan gözaltında

Son dakika haberi: Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda CHP'li başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Mersin'in Silifke Belediyesi'ne operasyon! Başkan gözaltında

Son dakika: Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı.

SON DAKİKA | Mersin in Silifke Belediyesi ne operasyon! Başkan gözaltında 1

PERSONELLER İÇERİ ALINMADI

Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

SON DAKİKA | Mersin in Silifke Belediyesi ne operasyon! Başkan gözaltında 2

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

SON DAKİKA | Mersin in Silifke Belediyesi ne operasyon! Başkan gözaltında 3

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mersin Silifke son dakika belediye
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