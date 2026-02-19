Denizli Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

19 Şubat 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Hava ılıman bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklık 10 ile 14 derece arasında değişecek. Havanın açık olması bekleniyor. Gece sıcaklığı 2 ile 3 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %35 ile %95 arasında değişecek.

20 Şubat Cuma günü hava sıcaklıklarının 11 ile 17 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hava durumu çok bulutlu olacak. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 11 ile 15 derece arasında değişecek. Yağmur geçişlerinin olması öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle 21 Şubat Cumartesi günü yağmur geçişleri beklendiği için dikkatli olmak gerekiyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da önemli. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmek önerilir. Rüzgarların hafif olacağı bekleniyor. Ancak ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.