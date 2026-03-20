Denizli Hava Durumu! 20 Mart Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 5°C civarında başlayacak. Gün boyunca sıcaklığın 12°C civarına ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve çisenti olasılığı var. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

21 Mart Cumartesi günü hava daha da soğuyacak. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında değişecek. 22 Mart Pazar günü ise sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. O günki sıcaklıklar 12°C ile 4°C arasında olacak. 23 Mart Pazartesi günü yağmur ve çisenti devam edecek. Sıcaklıklar 13°C ile 5°C arasında seyredecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek de ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinmek önerilir. Böylece vücut ısısını korumak mümkün olacaktır. Şemsiyeniz veya yağmurluğunuz gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız.

Denizli'de hava durumu değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmekte fayda var. Buna göre hazırlık yapmanız önerilir.