Denizli Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında olacak ve gün içinde 11 dereceye yükselecek. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak ve hassas bünyelerin dikkatli olması gerekecek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek, ıslanmamak açısından önem taşıyor. Gelecek günler için de benzer hava koşulları bekleniyor.

Seray Yalçın

Denizli'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Bu saatlerde yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Hafif yağışlar da tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye düşecek. Açık bir hava hakim olacak.

Rüzgar, batı yönünden saatte 9 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %82 seviyelerinde. Gündüz bu oran %64’e düşecek. Akşam saatlerinde %73 olacak. Gece tekrar %82’ye yükselecek.

Bu hava koşullarında, sabah ve gündüz yağmurlu hava nedeniyle şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hassas bünyelerin soğuk algınlığına karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu böyle devam edecek. 21 Şubat Cumartesi günü yağmurlu ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 10 derece civarında. Gece ise 1 dereceye düşmesi bekleniyor. 22 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 2 derece civarında olacak.

Yağışlı hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmak için önemlidir. Rüzgarın hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgardan korunmak için kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

Denizli'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, yağmurlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken uygun hazırlık yapmak önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından korunmak açısından gereklidir.

