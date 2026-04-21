Denizli Hava Durumu! 21 Nisan Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 21 ile 24 derece arasında. Akşam sıcaklık ise 5 ile 11 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında olacak. Nem oranı %30 ile %60 arasında seyredecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 20 ile 24 derece arasında. Yer yer sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. 23 Nisan Perşembe günü sıcaklık 10 ile 16 derece arasında değişecek. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü ise sıcaklık 9 ile 17 derece arasında olacak. Fırtınalı bir hava tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir.

Bu dönemde serin hava koşulları nedeniyle dikkatli olunmalı. Sabah ve akşam kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmalısınız. Cildinizi korumak için bu önemlidir. Rüzgar hızı 6 ile 13 km/saat arasında olacağı için hafif rüzgarlara hazırlıklı olun.

Genel olarak Denizli'de hava durumu sıcak ve güneşli. Ancak 22 Nisan'da beklenen sağanaklar var. 23 ve 24 Nisan'daki yağmurlu ve fırtınalı hava koşulları için hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınız için önemlidir. Gerekli önlemleri almak konforunuz için de önem teşkil ediyor.