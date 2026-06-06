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Bursa’da iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasında bıçaklarla birbirine saldıran iki kardeş yaralandı.

Bursa’da iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 15.00 sıralarında Demirtaş Barbaros Mahallesi 472. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan Özcan ve Burak K. kardeşler sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki kardeş de yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı.

Bursa’da iki kardeş arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı 1

KARDEŞLER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Kanlar içinde yere yığılan kardeşleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedavi altına alınan kardeşlerden Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Mahalle sakinlerini sokağa döken kavganın ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
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