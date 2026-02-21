Denizli Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının ise 8 derece olması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır.

22 Şubat Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 11 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 7 derece olacak. 23 Şubat Pazartesi günü hava daha da açılacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 7 derece olarak tahmin ediliyor.

24 Şubat Salı günü hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 8 derece olarak öngörülüyor. Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olmalısınız. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

21 Şubat Cumartesi günü yağışlı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. Güneşli ve ılıman günler gelecek. Planlarınızı buna göre yapmanız, dışarıda vakit geçirirken keyifli bir deneyim sunacaktır.