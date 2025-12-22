Denizli Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Aralık Pazartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 3 km/saat seviyelerinde kalacak. Rüzgar, güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı sabah %81, akşam %91 civarında olacak.

23 Aralık Salı ve 24 Aralık Çarşamba günlerinde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıklar 13-14 derece seviyelerinde olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8-9 dereceye inecek. Rüzgar hızı 2-5 km/saat arasında değişecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden esecek. Nem oranı sabah %72-90, akşam %80-87 arasında değişecek.

Bu dönem için dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme riski bulunmaktadır. Üşümemek için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgar hızı düşük olsa da sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık hissedilir şekilde düşebilir. Bu yüzden sıcak tutacak kıyafetler tercih edilmelidir.

