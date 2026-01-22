HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar nedeniyle üşüme riski artabilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız önemlidir. Üzerinizi kat kat giyinmek, konfor sağlamak için faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Denizli Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Denizli'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %82 civarında. Rüzgar hızı ise 7 km/saat civarında. Rüzgar güney yönünden esecek.

Bu hava koşulları sabah ve öğle saatlerinde hafif yağışların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırabilir. Üşüme riskine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 25 Ocak Pazar günü ise bulutlu bir hava durumu görülecek. Gündüz sıcaklıkları 14-16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7-10 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.