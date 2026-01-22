Denizli Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 12 derece. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Nem oranı %82 civarında. Rüzgar hızı ise 7 km/saat civarında. Rüzgar güney yönünden esecek.

Bu hava koşulları sabah ve öğle saatlerinde hafif yağışların etkili olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırabilir. Üşüme riskine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 24 Ocak Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava olacak. 25 Ocak Pazar günü ise bulutlu bir hava durumu görülecek. Gündüz sıcaklıkları 14-16 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7-10 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.