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Denizli Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 23 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcaklığı 18 ile 20 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. Nem oranının %35 civarında seyredeceği ve hafif bir rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 17 ile 18 derece arasında kalması bekleniyor. Bu süreçte gündüzleri güneşten korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması öneriliyor. Akşam saatlerinde serin hava için ceket taşımanız faydalı olacak.

Denizli Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Denizli hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava sıcaklığının 18 ile 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı ise %35 civarında seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

24 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığının 17 ile 18 derece arasında olması bekleniyor. Bu gün bol güneş ışığı altında geçecek. 25 Temmuz Cumartesi günü, hava sıcaklığının 16 ile 20 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. 26 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının 16 ile 18 derece arasında olması bekleniyor. Daha sıcak bir hava koşulu görülecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçerek, rahat bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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