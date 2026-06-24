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Denizli Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü yaz mevsiminin sıcak hava koşulları etkili olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33-35 derece arasında seyrederken, gece sıcaklığı 16-18 dereceye düşecek. Genellikle güneşli havanın devam etmesi bekleniyor. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesini ve güneş koruyucu ürünleri kullanmasını gerektiriyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunması gerekiyor.

Denizli Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu yaz mevsiminin tipik sıcaklıklarını gösteriyor. Gündüz hava sıcaklığı 33 - 35 derece dolaylarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16 - 18 derece civarında seyredecek. Hava genellikle güneşli geçecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı 9 - 13 km/saat arasında değişiklik gösterecek.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler bol su içmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 25 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 33 - 35 derece dolaylarında olacak. 26 Haziran Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi bekleniyor. 27 Haziran Cumartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 31 - 33 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde 26 Haziran Cuma günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysiler alması ve şemsiye bulundurması faydalı olacaktır.

Genel olarak Denizli'de önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu hava koşullarına uygun önlemler alması gerekecek. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmeleri sağlanacaktır.

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hava durumu Denizli
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