Denizli Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 23 derece arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 7 kilometre olacak. Günün ilk saatlerinde hava serin ve bulutlu olacak. Öğleden sonra hafif yağmur geçişleri olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 15 derece civarına düşecek. Öğle saatlerinde ise sıcaklık 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı tarihlerinde Denizli'de hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 26 derece arasında değişecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı da saatte yaklaşık 5 kilometre kadar olacak. Ancak, 27 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, hava durumunun değişken olabileceğini gösteriyor. Hazırlıklı olmak faydalı olacak.

24 Mayıs Pazar günü hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurluğa karşı hazırlıklı olmak gerekir. Önümüzdeki günlerde daha sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. 27 Mayıs Çarşamba günü hava durumu değişken olabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız önemlidir.