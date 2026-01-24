Denizli Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık, 10 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 6 dereceye kadar düşebilecek. Gün içinde bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar, sabah güney yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar, kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 9 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı, sabah %89, gündüz %63, akşam %76 ve gece %83 civarında olacak. Basınç, sabah saatlerinde 966 hPa, gündüz 966 hPa, akşam 967 hPa ve gece 970 hPa olarak tahmin ediliyor.

25 Ocak 2026 Pazar günü, hava sıcaklıklarının 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 7 dereceye kadar düşebilir. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Rüzgar, sabah güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 7 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %57, akşam %71 ve gece %84 civarında olacak.

26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 7 dereceye düşebilir. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar, sabah güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 7 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %57, akşam %71 ve gece %84 civarında olacak.

27 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklıklarının 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşebilir. Gün içinde hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar, sabah güney yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar güneybatı yönüne dönecek ve saatte 14 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %61, akşam %68 ve gece %78 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının 10 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. 27 Ocak Salı günü ise hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Bu nedenle şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmakta yarar var. Rüzgar hızının gün içinde değişkenlik göstermesi bekleniyor. Uygun kıyafetler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranının yüksek olması, sabahları havanın daha soğuk hissedilmesine sebep olacak. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Bu önlemlerle Denizli'deki hava koşullarına daha rahat uyum sağlayabilirsiniz.