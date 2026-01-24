HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24-27 Ocak 2026 tarihleri arasında hava genel olarak bulutlu ve serin geçecek. Sıcaklık 9 ile 16 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar günü etkileyen rüzgar ve nem oranına bağlı olarak daha düşük hissedilebilir. Sabah saatlerinde sıcaklık 8-9 derece civarında, akşam saatlerinde ise 13-14 dereceye kadar çıkacak. Hafif yağışlar beklenirken, dışarı çıkarken uygun kıyafet almak önem taşıyor.

Denizli Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Denizli'de 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık, 10 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 8 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 6 dereceye kadar düşebilecek. Gün içinde bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar, sabah güney yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar, kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 9 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı, sabah %89, gündüz %63, akşam %76 ve gece %83 civarında olacak. Basınç, sabah saatlerinde 966 hPa, gündüz 966 hPa, akşam 967 hPa ve gece 970 hPa olarak tahmin ediliyor.

25 Ocak 2026 Pazar günü, hava sıcaklıklarının 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar ise 7 dereceye kadar düşebilir. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Rüzgar, sabah güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 7 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %57, akşam %71 ve gece %84 civarında olacak.

26 Ocak 2026 Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 9 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 7 dereceye düşebilir. Gün boyunca bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar, sabah güneydoğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar kuzeybatı yönüne dönecek ve saatte 7 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %57, akşam %71 ve gece %84 civarında olacak.

27 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklıklarının 9 ile 14 derece arasında değişmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşebilir. Gün içinde hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar, sabah güney yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Gün içinde rüzgar güneybatı yönüne dönecek ve saatte 14 kilometre hızla sürecek. Nem oranı sabah %84, gündüz %61, akşam %68 ve gece %78 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının 10 ile 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacak. Dışarı çıkarken ceket almak faydalı olacaktır. 27 Ocak Salı günü ise hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Bu nedenle şemsiye ya da su geçirmez mont bulundurmakta yarar var. Rüzgar hızının gün içinde değişkenlik göstermesi bekleniyor. Uygun kıyafetler tercih etmek rüzgarın etkisini azaltır. Nem oranının yüksek olması, sabahları havanın daha soğuk hissedilmesine sebep olacak. Kat kat giyinmek pratik olacaktır. Bu önlemlerle Denizli'deki hava koşullarına daha rahat uyum sağlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.