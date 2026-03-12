HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Düzce Belediyesi'nden anlamlı '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Düzce Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle anlamlı bir sosyal deneye imza attı. İftar için bir otelin restoranına gelen müşteriler, minik piyanist Mehmed Selim Biçer'in piyano resitaliyle adeta şaşkına döndü. İstiklal Marşı'nı çalan Biçer'e, salondakiler büyük bir beğeniyle karşılık verdi. İşte o anlar!

Düzce Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle anlamlı bir sürprize imza attı. 6 yaşındaki Mehmed Selim Biçer piyanonun başına geçti. İftar yemeği için otele gelen müşteriler, “İstiklal Marşı için dikkat” anonsuyla ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 1

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Küçük piyanistin çaldığı İstiklal Marşı salonda yankılanırken, misafirler ise büyük bir gururla İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 2

Marşın sonunda ise misafirlere Düzce Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. İstiklal Marşı’nın ardından Türk Marşı’nı da çalan Minik piyanist misafirlerden tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 3

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Düzce Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen program, milli değerleri ve birlik ruhunu bir kez daha hatırlattı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Mehmet Selim Biçer, davetlilerin takdirini topladı.

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 4

Minik piyanist Mehmed Selim Biçer, daha önce de Konuralp Antik Kenti’nde sergilediği piyano performansı ile sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 5

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 6

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 7

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 8

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 9

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 10

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 11

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 12

Düzce Belediyesi nden anlamlı 12 Mart İstiklal Marşı nın Kabulü deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı 13

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandıSultanbeyli’de dron destekli uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Herkes yapay zeka sandı ama değil! Dünya Kim Jong-Un ve küçük kızının atış talimini konuşuyorHerkes yapay zeka sandı ama değil! Dünya Kim Jong-Un ve küçük kızının atış talimini konuşuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

İsrail bu defa Lübnan'ı hedef aldı: Karadan işgal için ilerliyorlar

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.