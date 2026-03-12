Düzce Belediyesi'nden anlamlı '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü' deneyi! Minik piyanist büyük takdir topladı

Düzce Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle anlamlı bir sürprize imza attı. 6 yaşındaki Mehmed Selim Biçer piyanonun başına geçti. İftar yemeği için otele gelen müşteriler, “İstiklal Marşı için dikkat” anonsuyla ayağa kalkarak saygı duruşuna geçti.

UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Küçük piyanistin çaldığı İstiklal Marşı salonda yankılanırken, misafirler ise büyük bir gururla İstiklal Marşı’nı seslendirdi.

Marşın sonunda ise misafirlere Düzce Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. İstiklal Marşı’nın ardından Türk Marşı’nı da çalan Minik piyanist misafirlerden tam not aldı ve uzun süre alkışlandı.

BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Düzce Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen program, milli değerleri ve birlik ruhunu bir kez daha hatırlattı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken Mehmet Selim Biçer, davetlilerin takdirini topladı.

Minik piyanist Mehmed Selim Biçer, daha önce de Konuralp Antik Kenti’nde sergilediği piyano performansı ile sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.