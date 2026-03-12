HABER

Kütahya’da son iki haftada 26 bin 792 kişi sorgulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 26 bin 792 kişi sorgulanırken, 41 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet birimlerince yapılan çalışmalar kapsamında 26 bin 792 şahıs ve 9 bin 573 araç kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 146 umuma açık işletme, 125 park ve bahçe, 96 ticari taksi, 116 motosiklet ve 15 günübirlik konaklama tesisi incelendi. Uygulamalar sırasında 41 aranan şahıs yakalanırken, bu kişilerden 18’i tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Ayrıca meydana gelen 1 hırsızlık olayı aydınlatılarak şüphelisi tutuklandı. Denetimlerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 2 toplu tabanca ve 126 fişek ele geçirildi. Bunun yanında 37 kesici alet de polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Çalışmalar kapsamında 21 kayıp şahıs bulunurken, 2 hacizli-yakalamalı araç da ele geçirildi. Ayrıca 51 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapılırken, 97 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.
Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık, silah ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından 9 kişi hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda 16 bin 680 adet makaron, 99 kilogram tütün ve 29 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

