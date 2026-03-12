Mossad ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 sosyal medya hesabına erişim engeli

İran’a yönelik ABD ve İsrail ortak saldırısının ardından Türkiye’yi hedef alan dijital provokasyonlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir adım daha atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, yurtdışı menşeili ve İsrail istihbarat servisi Mossad ile iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı sosyal medya hesapları tespit edildi.

Söz konusu hesaplar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından teknik ve istihbari yöntemlerle mercek altına alındı.

4 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Yapılan incelemelerde hesapların Türkiye’yi hedef alan paylaşımlar yaptığı, kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü ve sistematik şekilde dezenformasyon ürettiği belirlendi. Hesapların özellikle bölgedeki gelişmeleri manipüle ederek Türkiye aleyhine algı operasyonu yürütmeye çalıştığı tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 sosyal medya hesabına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

SORUŞTURMA ÇOK BOYUTLU OLARAK DERİNLEŞTİRİLECEK

Yetkililer, milli güvenliği hedef alan ve Türkiye aleyhine sistematik dezenformasyon ürettiği değerlendirilen söz konusu hesapların dijital ağlarının da kapsamlı şekilde incelendiğini bildirdi. Yapılan ağ analizleriyle hesapların tüm bağlantı ve irtibatları tespit edilirken, soruşturmanın çok boyutlu olarak derinleştirileceği öğrenildi.