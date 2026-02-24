HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 24 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu olarak gerçekleşecek. Sıcaklık 14 derece civarında kalırken, gece 5 dereceye düşecek. Ayrıca, 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bu süreçte hava sıcaklıkları ani değişiklikler gösterecek. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler sağlığınızı koruyacaktır.

Denizli Hava Durumu! 24 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Denizli'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 14 derece civarında geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında olacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bu gün hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü ise bulutludan çok güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 6 derece civarında kalacak. 27 Şubat Cuma günü ise havada parlak güneş ışıkları olacak. Sıcaklık 8 dereceye yükselecek.

Bu dönemde, özellikle 25 Şubat Çarşamba günü beklenen sağanaklar için hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının ani değişikliklerine karşı vücudu korumak da önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.