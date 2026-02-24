Denizli Hava Durumu! 24 Şubat Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklık 14 derece civarında geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında olacak. Nem oranı %66 civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanak yağış bekleniyor. Bu gün hava sıcaklığı 10 derece civarında olacak. 26 Şubat Perşembe günü ise bulutludan çok güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 6 derece civarında kalacak. 27 Şubat Cuma günü ise havada parlak güneş ışıkları olacak. Sıcaklık 8 dereceye yükselecek.

Bu dönemde, özellikle 25 Şubat Çarşamba günü beklenen sağanaklar için hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının ani değişikliklerine karşı vücudu korumak da önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korur.